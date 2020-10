The Falcon and The Winter Soldier: un nuovo look per il duo nella promo art

Su diversi siti web nelle ultime ore è apparsa una nuova immagine promozionale relativa alla serie tv di Disney+ The Falcon and The Winter Soldier. Vediamola insieme.

Il 2020 non ci è stato favorevole dal lato produttivo/distributivo, sia al cinema che in TV, e diversi titoli come le prime serie Marvel di Disney+ hanno subito rallentamenti e ritardi.

È questo il caso di The Falcon and The Winter Soldier, lo show con protagonisti Anthony Mackie e Sebastian Stan, che però oggi "si fa perdonare" con una nuova immagine promozionale.

Nel banner che trovate anche in calce alla notizia, infatti, i due eroi sfoggiano un nuovo look anticipato già dalle varie foto dal set, e nel promo delle serie Marvel mostrato al Super Bowl.

Le riprese di The Falcon and The Winter Soldier sono ancora in corso, essendo state fermate per lungo tempo dall'ancora attuale emergenza sanitaria, e la finestra di lancio dello show su Disney+ è ancora incerta.

Per il momento, l'unica serie targata MCU pronta a debuttare sulla piattaforma streaming è WandaVision, che dovrebbe arrivare questo dicembre sui nostri teleschermi, mentre procede la lavorazione (nei più diversi stadi) degli altri titoli in cantiere come Loki, Hawkeye, She-Hulk e Ms. Marvel.

E voi, quale serie Marvel attendete di più? Fateci sapere nei commenti.