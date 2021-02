The Falcon and The Winter Soldier, il nuovo spot ci ricorda che manca un mese all'uscita

Mentre i fan del MCU si stanno godendo il settimo episodio di WandaVision, approdato su Disney+ proprio oggi, 19 febbraio 2021, il servizio di streaming online ci ricorda che tra un mese esatto approderà sulla piattaforma anche l'annunciata e attesissima The Falcon and the Winter Soldier con Sebastian Stan e Anthony Mackie.

Proprio il nuovo spot ufficiale pubblicato da Disney+ ci ricorda l'imperdibile appuntamento tra un mese esatto con la seconda serie live-action targata Marvel Studios e dedicata a quella che potremmo definire l'Eredità dello Scudo di Captain America, che dal trailer del Super Bowl appare come una sorta di buddy movie supereroistico davvero niente male, ricco d'azione, ironia e tante sorprese.



Oltre a Mackie e Stan, la serie vedrà nel cast Emily Van Camp nei panni di Sharon Carter e l'atteso ritorno di Daniel Bruhl nel ruolo del Barone Zemo, villain già apparso come antagonista principale di Captain America: Civil War. Tra le new entry troviamo invece Russell Wyatt, che per l'occasione interpreterà John Walker aka American Patriot.

Cosa ne pensate di questo nuovo spot? Quanto state aspettando la nuova serie Marvel e Disney+? Fatecelo sapere come sempre nei commenti. Nel frattempo, Don Cheadle ha confermato che in The Falcon and the Winter Soldier ci sarà anche War Machine.