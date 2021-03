The Falcon and The Winter Soldier, il nuovo spot TV rivela i "Big Three"

Manca poco più di una settimana al debutto di The Falcon and The Winter Soldier su Disney+, ma ogni giorno ci vengono mostrati nuovi materiali promozionali in vista dell'uscita dello show: oggi tocca a uno spot televisivo che allude ai "Big Three", un gruppo davvero particolare del MCU...

"Questi tipi utilizzano la forza bruta. Sono forti. Troppo forti" esordisce Sam Wilson (Anthony Mackie) nel video, mentre ci vengono mostrati dei nemici non identificati "Potrebbero fare parte dei Big Three" ipotizza.

"Quali Big Three?" chiede Bucky Barnes (Sebastian Stan), confuso.

"Androidi, alieni e maghi" risponde l'altro con convinzione.

"Non è una vera classificazione" ribatte Barnes

"Certo che lo è" ribadisce Wilson.

"Non lo è!" continua ancora Barnes "Non ci sono maghi!".

"Doctor Strange" ricorda Sam.

"Non è un mago, è uno stregone!" precisa Bucky.

"Uno stregone è un mago senza un cappello" conclude l'altro.

Un'analisi decisamente accurata della situazione, cortesia di Falcon e del Soldato d'Inverno, ci presenta dunque la nuova minaccia che sta prendendo piede nel MCU, e che vedremo settimana dopo settimana andare contro il duo di eroi composto dai personaggi titolari dello show, accompagnati però da diversi altri volti più o meno familiari, a partire dalla Sharon Carter di Emily VanCamp e il villain Zemo interpretato da Daniel Brühl.

Siete pronti?

The Falcon and The Winter Soldier arriverà il 19 marzo su Disney+.