The Falcon and the Winter Soldier, un nuovo video ci porta nel backstage dello show

I fan Marvel sono ancora presi dall'adrenalina scatenata da WandaVision ma, dopo un anno di assenza forzata, il Marvel Cinematic Universe non ha intenzione di conceder loro un minuto di riposo: tra pochi giorni, infatti, su Disney+ assisteremo all'esordio di The Falcon and the Winter Soldier.

Lo show con Anthony Mackie e Sebastian Stan ci permetterà non solo di conoscere il destino del nuovo Captain America dopo gli eventi di Avengers: Endgame, ma anche di approfondire un rapporto decisamente interessante ed esplosivo come quello tra Sam Wilson e Bucky Barnes.

A parlarne, in un nuovo video che ci mostra alcuni momenti del backstage della serie, sono proprio i due attori protagonisti: "Ci sono momenti in cui penso davvero che potrebbe uccidermi" confessa Mackie parlando del suo compagno di viaggio, mentre Stan risponde a tono: "È come un uccello che ti entra in casa dalla finestra e non vuole più andarsene".

Quali sono le vostre sensazioni sul nuovo show del Marvel Cinematic Universe? Pensate che sarà in grado di ripetere l'incredibile successo di WandaVision? Diteci la vostra nei commenti! Anthony Mackie, intanto, sembra avere le idee chiare sul motivo della sua presenza nel Marvel Cinematic Universe; ecco, invece, quanto dovrebbe durare The Falcon and the Winter Soldier.