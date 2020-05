The Falcon and the Winter Soldier? Per Sebastian Stan è come Arma Letale

Tra uscite slittate e produzioni ferme causa coronavirus l'uscita di The Falcon and the Winter Soldier su Disney+ il prossimo agosto resta, almeno per oggi, una delle poche certezze su cui dovremmo poter fare affidamento. A tal proposito sono arrivate delle nuove dichiarazioni da parte di uno dei due protagonisti, Sebastian Stan.

L'interprete di Bucky Barnes nel Marvel Cinematic Universe ha parlato del rapporto che lo lega alla sua co-star Anthony Mackie e di quello che invece intercorre tra i loro due personaggi, Sam Wilson e Bucky, paragonandolo a quello tra due protagonisti di una celebre saga cinematografica.

"Ci siamo divertiti un sacco. Anthony tira fuori ogni volta il meglio e il peggio di me. Ed io lo amo e lo odio al tempo stesso. Ma queste sono le nostre dinamiche, ed è stato divertente avere finalmente il tempo di esplorarle insieme a lui, perché nel corso dei vari film abbiamo condiviso soltanto poche scene. Abbiamo dovuto andare a fondo di quest'amicizia ed è davvero molto divertente, è una cosa tipo Arma Letale" ha spiegato Stan, facendo riferimento al rapporto tra i Martin Riggs e Roger Murtaugh di Mel Gibson e Danny Glover.

Qualche giorno fa, Stan aveva anche tirato un sospiro di sollievo per poter finalmente star lontano dall'altro protagonista di The Falcon and the Winter Soldier; sempre Stan, inoltre, ha ammesso che gli piacerebbe essere Dracula dopo The Falcon and the Winter Soldier.