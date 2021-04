The Falcon and The Winter Soldier, ecco perché Aye rappresenta la comunità LGBTQ+

Il quarto episodio di The Falcon and The Winter Soldier ci ha regalato piccoli approfondimenti sul personaggio di Ayo, la seconda in comando della milizia al femminile Dora Milaje ed interpretata da Florence Kasumba.

Alla fine del terzo episodio, Bucky inizia ad affrontare le conseguenze della liberazione di Zemo quando appare Ayo che vuole riportare in prigione l’assassino. L'episodio quattro riprende direttamente da lì ma prima ci viene mostrato un toccante flashback di Ayo con Bucky.



Si scopre che Ayo, un membro chiave della Dora Milaje, è stata colei che ha aiutato Winter Soldier a liberarsi dal lavaggio del cervello in Wakanda, questo significa che Ayo è molto più fondamentale per lo spettacolo di quanto avremmo mai potuto immaginare.



Dopo un breve confronto Ayo se ne va, ma per fortuna, torna più tardi con il resto delle Dora Milaje al seguito. Prima che scoppi una rissa tra loro, Ayo fissa John Walker, il nuovo Capitan America, con uno sguardo di assoluto disprezzo. E se ciò non bastasse, Ayo e le sue compagne prendono a calci Cap e Battlestar, mentre Zemo approfitta della confusione per scappare.



Nei fumetti, Ayo è diventata una delle preferite dai fan negli ultimi anni, in particolare dopo che lei e la sua amante, Aneka, hanno avuto un ruolo di primo piano in Black Panther: World of Wakanda. La serie di fumetti è stata di breve durata, ma ciò non le ha impedito di vincere un Eisner Award e anche un GLAAD Media award per celebrare la positiva rappresentazione LGBTQ+.



Tuttavia, i fan del MCU non saprebbero niente di tutto ciò guardando solo i film Marvel, perché Ayo è stata purtroppo messa da parte fino ad ora.



Quando ha fatto il suo debutto in Captain America: Civil War, Ayo combatte brevemente con Black Widow e nei titoli di coda veniva semplicemente chiamata "Capo della sicurezza". Sebbene sia stata vista molto di più in Black Panther, per lo più è rimasta sullo sfondo o ha preso parte a scene di combattimento insieme al resto delle forze di sicurezza di T'Challa.



Ciò che colpisce ancora di più è che la storia d'amore queer di Ayo sarebbe stata originariamente citata in Black Panther, ma alla fine è stata tagliata dalla versione che abbiamo visto nei cinema.

Nell'ultimo episodio di The Falcon and The Winter Soldier ha ottenuto almeno alcune scene straordinarie che sviluppano il suo personaggio molto più di qualsiasi delle sue precedenti apparizioni.



Speriamo di vedere di più Florence Kasumba negli anni a venire. La vendetta di Ayo contro Zemo potrebbe influire sugli eventi di Black Panther 2 e poi c'è anche la serie Wakanda di Ryan Coogler che potrebbe esplorare meglio il personaggio. Il suo futuro coinvolgimento nell'MCU potrebbe anche aiutare a portare alla Marvel una rappresentazione LGBTQ+.



Conoscevate la storia di Ayo? Fatecelo sapere nei commenti e leggete la nostra recensione del quarto episodio di The Falcon and The Winter Soldier.