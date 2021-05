The Falcon and The Winter Soldier, ecco perché non c'è stato il cameo di Spiderman

L’ultimo episodio di The Falcon and The Winter Soldier avrebbe potuto regalarci più di un cameo, mentre tutti i fan speravano di vedere Chris Evans tornare nei panni di Steve Rogers (e lo showrunner ha ammesso che era possibile) lo Spiderman di Tom Holland è andato vicino a comparire nella serie Disney+.

L’epico finale di stagione ci ha regalato tantissima azione mentre Sam Wilson (Anthony Mackie) e Bucky Barnes (Sebastian Stan) sventavano l'attacco dei Flag Smashers al Global Repatriation Council, e tutto ciò avrebbe potuto includere un cameo di Spider-Man. Sarebbe stato bello chiudere il cerchio visto che Spider-Man ha combattuto sia Falcon che Winter Soldier in Captain America: Civil War, ma non è stato così per un motivo.

Durante un'intervista con Inverse, lo showrunner Malcolm Spellman ha spiegato che sebbene l’idea di un cameo di Spider-Man era stata presa in considerazione, Kevin Feige ha respinto totalmente questa idea:



"Ovviamente volevo farlo. Poi Kevin Feige ti dice: 'No. Smettila.' Quando ti approcci per la prima volta a questi progetti, nella tua mente pensi che potrai usare tutti i personaggi del MCU. Ma la Marvel chiede sempre: ‘questo personaggio appartiene alla storia?’ Non puoi semplicemente prendere qualsiasi personaggio e inserirlo nel tuo progetto perché ti piace. Deve avvenire in maniera naturale e organica nella storia, quindi Spider-Man non ha fatto il suo cameo” ha rivelato Spellman.

Riflettendoci bene non dovremmo sorprenderci del fatto che Spiderman non è comparso nel finale, avrebbe forse rubato la scena al momento leggendario in cui Sam Wilson è finalmente diventato Capitan America.

In chiusura vi lasciamo con la nostra recensione di The Falcon and The Winter Soldier e la rivelazione che Chris Evans poteva tornare in The Falcon and The Winter Soldier. Credete che Kevin Feige avrebbe dovuto lasciare che Spider-Man comparisse brevemente nel finale di The Falcon e The Winter Soldier? Fatecelo sapere nei commenti!