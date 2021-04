The Falcon and The Winter Soldier, ecco perché la Stagione 2 potrebbe sfumare

La serie Disney+ su Falcon e Winter Soldier è arrivata da poco sulla piattaforma di streaming, ma essendo giunta al termine molti già stanno pensando a una ipotetica stagione 2 che, forse, potrebbe non esserci.

Nel finale dell'ultimo episodio della prima stagione, infatti, è presente una scena molto emblematica che avrebbe potuto ipotizzare lo sviluppo di una seconda stagione. Come un filmine a ciel sereno, tuttavia, nella giornata di ieri è stato annunciato un film su Capitan America scritto e prodotto dallo stesso sceneggiatore della serie The Falcon and The Winter Soldier.

Malcolm Spellman, insieme a Dalan Musson, rispettivamente creatore e showrunner della serie live-action Disney+ e co-sceneggiatore di alcuni episodi della stessa, realizzeranno un film del franchise di Capitan America e visto che la stessa serie, sul finale, prende il nome di Captain America and the Winter Soldier, l'ipotesi è che proprio Sam Wilson (Anthony Mackie) possa diventare il nuovo protagonista del film.

Per il momento Marvel Studios non ha ancora rinnovato lo show, quindi potrebbe ancora essere prodotta una stagione separata dalla storia del film, ma questa ipotesi rischia di diventare improbabile tra costi produttivi e tempistiche. Al momento, comunque, non c'è in verità alcun casting confermato, ma è quasi certo che il film continuerà la storyline di Sam Wilson come nuovo Capitan America affiancato proprio da Bucky, riportando probabilmente sul grande schermo anche diversi personaggi dello show come John Walker/US Agent (Wyatt Russell), Sharon Carter/Power Broker (Emily VanCamp), il Barone Zemo (Daniel Bruhl) e la Contessa de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus).

Concludiamo con le parole di Kevin Feige, CEO dei Marvel Studios:

"La cosa divertente dell’MCU è che si possono realizzare crossover, tra serie e film. Quindi cambierà in base alla serie. Ogni tanto alcune otterranno una 2 stagione, altre invece continueranno in un film e poi di nuovo in una serie."

Insomma, con queste parole ci possiamo aspettare di tutto. Ricordiamo che ci sono già voci secondo cui Chris Evans potrebbe tornare nei panni di Steve Rogers.