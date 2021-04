The Falcon and the Winter Soldier, è polemica per il titolo: Sebastian Stan replica

Sebastian Stan ha risposto alle critiche intorno al titolo di The Falcon and the Winter Soldier, serie del Marvel Cinematic Universe disponibile su Disney+. Parte dei fan ha puntato il dito contro la scelta Marvel di mettere in primo piano il nome di Falcon a discapito, secondo loro, di Winter Soldier. Ecco le parole di Stan al riguardo:

"Prima di tutto, ho già avuto il mio nome nel titolo del film. Verosimilmente di Falcon non abbiamo mai imparato la sua storia passata" ha dichiarato l'attore in un'intervista per BBC Radio 1.

Sebastian Stan ha sottolineato come Sam Wilson meriti di guidare il progetto:"Quindi, in un certo senso, mi sento come se lo show debba davvero riguardare Falcon".



Come gli spettatori dello show hanno avuto modo di vedere attraverso i tre episodi, Falcon è probabilmente la parte più importante del duo mentre lo show ha iniziato ad immergersi nelle sue origini.

Il conflitto nel cuore della serie è proprio la decisione di Wilson di non accettare lo scudo di Captain America. Per saperne di più sull'ultimo episodio potete leggere la recensione del terzo episodio di The Falcon and the Winter Soldier.

"Sono rimasto davvero sorpreso e colpito dall'idea di poter ottenere lo scudo e diventare Captain America. Lavoro in questo settore da molto tempo e l'ho fatto nel modo in cui dicevano avrei dovuto farlo. Non sono andato a Los Angeles e ho detto 'rendimi famoso'. Sono andato in una scuola di teatro, ho fatto Off-Broadway, ho fatto film indipendenti e mi sono fatto strada. Ci è voluto molto tempo prima che questa merda si manifestasse e ne sono estremamente felice".



Scoprite un'incredibile fan-art di Sebastian Stan nei panni di Winter Soldier, online proprio in questi giorni.