The Falcon and the Winter Soldier, ecco i poster dedicati ai protagonisti e al Barone Zemo

L'account ufficiale di Disney+ ha diffuso in rete i character poster di The Falcon and the Winter Soldier, la nuova serie del Marvel Cinematic Universe in arrivo sulla piattaforma streaming il prossimo 19 marzo.

Le locandine nello specifico sono dedicate a Sam Wilson aka Falcon (da Anthony Mackie), Bucky Barnes aka Winter Soldier (Sebastian Stan), Sharon Carter (Emily Van Camp) e al Barone Zemo, il villain interpretato da Daniel Bruhl già apparso come antagonista in Captain America: Civil War. Oltre a mostrare da vicino i protagonisti dello show, come potete vedere in calce alla news, il poster offre un nuovo sguardo al costume viola di Zemo ispirato al classico look dei fumetti.

Come detto, il primo episodio della serie farà il suo debutto su Disney+ il 19 marzo. Nell'attesa, i Marvel Studios pubblicheranno uno speciale dietro le quinte di WandaVision intitolato Assembled: The Making of WandaVision. Il documentario sarà disponibile nel catalogo del servizio da questo venerdì, 12 marzo.

Che ve ne pare di questi poster ufficiali? Fateci sapere le vostre aspettative nei confronti della serie, come sempre, nello spazio dedicato ai commenti. A proposito del MCU televisivo, vi ricordiamo che Disney+ ha fissato la data di uscita di Loki al prossimo 11 giugno.