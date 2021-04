The Falcon and the Winter Soldier, e se Power Broker fosse il Kingpin di D'Onofrio?

I fan Marvel sono in fibrillazione: per il quinto episodio di The Falcon and the Winter Soldier si vocifera infatti sempre più insistentemente dell'apparizione di un grosso personaggio Marvel non ancora visto nei film dell'MCU e interpretato da un attore piuttosto famoso. Di chi potrebbe trattarsi?

Le attenzioni di tutti sono ovviamente rivolte verso Power Broker, il misterioso personaggio di cui Sam, Bucky e Zemo sono impegnati a seguire le tracce: e se si trattasse di un grande bluff? Se Power Broker fosse, in realtà, un personaggio ben noto ad ogni fan Marvel che si rispetti?

Le teorie sono già partite a razzo ed una delle più diffuse parla proprio di lui, Wilson Fisk: Kingpin è uno che vanta una certa tradizione di affari con la criminalità asiatica e, con le voci di un suo ritorno dopo la chiusura di Daredevil e uno Shang-Chi che andrà sicuramente ad approfondire la sezione asiatica del Marvel Cinematic Universe, è praticamente impossibile non rivolgere un pensiero al mastodontico villain.

Certo, si tratta soltanto di voci: siamo piuttosto certi, però, che gran parte dei fan pagherebbe pur di rivedere finalmente lo straordinario Wilson Fisk di Vincent D'Onofrio. E voi, cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti! Vediamo, intanto, cos'ha detto il produttore di The Falcon and the Winter Soldier su Isaiah Bradley.