The Falcon and The Winter Soldier, la produzione dello show Marvel può ripartire

Dopo lo stop alle tante produzioni cinematografiche e televisive in corso al momento dello scoppio della pandemia è finalmente tempo di ripartire, pur se gradualmente e con le dovute misure di sicurezza: tra le prime a riprendere i lavori ci sarà l'attesissima The Falcon and The Winter Soldier di Marvel.

Le riprese della serie furono fermate lo scorso marzo, quando la Repubblica Ceca cominciò come tanti altri Paesi ad attuare misure più restrittive per ridurre la diffusione del contagio da coronavirus: parte dello show sarà infatti ambientato proprio nella capitale Praga.

Con le prime disposizioni per la ripartenza si tornerà però finalmente a girare, pur se attuando tutti gli accorgimenti del caso: gli standard igienici da rispettare saranno completamente rinnovati, gli attori saranno sottoposti a tamponi ogni 14 giorni durante le riprese e, per coloro che arriveranno dall'estero (praticamente la gran parte del cast), vi sarà l'obbligo di presentare un test negativo all'arrivo in Repubblica Ceca, test che sarà poi ripetuto entro le successive 72 ore allo scopo di evitare di rispettare le due settimane di isolamento imposte a chi arriva da altri Paesi.

Sebastian Stan, intanto, ha parlato del suo futuro dopo The Falcon and The Winter Soldier, esprimendo un desiderio in particolare; l'attore ha poi anche parlato del rapporto tra i due protagonisti di The Falcon and The Winter Soldier.