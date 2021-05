The Falcon and The Winter Soldier, QUELLA scena di John Walker ha richiesto la CGI

Le riprese di The Falcon and the Winter Soldier non sono sempre state facili soprattutto a causa delle scene di combattimento che impegnavano gli stuntman in numerose acrobazie. Il supervisore degli effetti visivi della serie Disney+ ha svelato un particolare dietro una delle scene più importanti con protagonista John Walker.

Lo scudo di Capitan America è stato sostituito digitalmente in molte scene chiave, in particolare in quelle di combattimento in cui, per motivi di sicurezza, non era possibile utilizzare un vero e proprio scudo di metallo.

Ovviamente per avere qualcosa con cui lavorare gli attori utilizzavano uno scudo di gomma, ma essendo di gomma, si piegava ed è qualcosa che uno scudo di vibranio indistruttibile non doveva proprio fare. Tra l'altro proprio una scena di The Falcon and The Winter Soldier è diventata virale a causa dello scudo.

Tutto questo significa che anche la sanguinosa uccisione di un Flag Smasher da parte del nuovo Captain America John Walker, che ha scioccato i fan, è stata eseguita con uno scudo realizzato in CGI.



Parlando con CinemaBlend Eric Leven, supervisore degli effetti visivi, ha detto:



“Una delle idee più impressionanti che ho pensato è stata proprio alla fine, quando Sam ha sollevato lo scudo dopo il combattimento e ha asciugato il sangue. Quello è uno scudo riprodotto graficamente con sangue riprodotto graficamente su di esso. Le persone erano francamente riluttanti a mettere del sangue sul vero scudo, perché non l'avevamo mai fatto prima, questo scudo è sempre stato incontaminato. Ma quando combattono, loro usano uno scudo di gomma che in genere non sembra al 100%, reale perché si flette, quindi deve essere sostituito. Le persone non si rendono conto che lo scudo di solito è realizzato in CGI".



Gli effetti digitali si vedono praticamente in ogni centimetro delle produzioni di supereroi ad alto budget come i film Marvel e ora, anche nelle serie tv. Vi lasciamo con la nostra recensione della prima stagione di The Falcon and the Winter Soldier che è disponibile su Disney+.