The Falcon and the Winter Soldier, un dietro le quinte esilarante sui Flag Smashers

L'attrice Erin Kellyman ha condiviso via Instagram una foto dal set proveniente di giorni di lavorazione di The Falcon and the Winter Soldier, per l'esattezza interamente dedicata al gruppo terroristico dei Flag Smashers, principale minaccia della serie finora.

Il nome della leader dei Flag Smashers è Karli Morgenthau, personaggio interpretato dalla giovane attrice Erin Kellyman.

Non si tratta di un nome totalmente sconosciuto per i fan più incalliti dei fumetti Marvel: volto nuovo nel Marvel Cinematic Universe, nei fumetti Karli è in realtà Karl, un uomo: e Karl Morgenthau, nella tradizione dei fumetti Marvel, è meglio conosciuto col nome da villain di Flag-Smasher.

Come di consueto, dunque, il Marvel Cinematic Universe ha mescolato le carte in tavola partendo da uno spunto semplice (un villain di nome Flag-Smashar) per sorprendere i propri fan (nella serie tv Flag-Smasher non è una persona, ma un'organizzazione). La storia di Karl Morgenthau nei fumetti - creata dallo scrittore Mark Gruenwald e dall'artista Paul Neary nel 1985 - lo ha raccontato come il figlio di un ricco diplomatico, che quando suo padre viene ucciso in una rivolta si radicalizza, decidendo che suo padre aveva perseguito l'obiettivo della pace e dell'unità nel mondo in modo troppo passivo. Così, Karl sceglie di diffondere il messaggio di pace del padre usando la violenza. Vi ricorda qualcuno?



Il terzo episodio di The Falcon and the Winter Soldier uscirà su Disney+ il prossimo 2 aprile 2021. Vi lasciamo alla recensione del secondo episodio di The Falcon and the Winter Soldier.