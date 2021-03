The Falcon and the Winter Soldier, la regista: 'Ecco perché non è diventata un film'

Con The Falcon and the Winter Soldier abbiamo detto addio ai toni da sitcom della prima parte di WandaVision per tornare a muoverci all'interno di una dimensione smaccatamente cinematografica, come dimostrano le spettacolari sequenze d'azione del primo episodio che ricordano molto da vicino film come Civil War o The Winter Soldier.

La cosa, in effetti, non è casuale: The Falcon and the Winter Soldier (che, a proposito, ha già introdotto nell'MCU il nuovo Captain America) è stata pensata evidentemente per essere un vero e proprio film suddiviso in episodi, come dimostrano le parole con cui la regista Kari Skogland ha spiegato la scelta di non puntare al grande schermo.

"Sin dall'inizio, l'idea era quella di farne un film di 6 ore. [...] In 6 ore puoi venir coinvolto nelle vite dei personaggi in un modo che con un film è impossibile. È difficile addentrarsi in certi dettagli relativi ad un personaggio se la posta in gioco è così alta e va in un'altra direzione. In una serie invece hai modo di svicolare un po'. Abbiamo potuto esplorare a fondo le vite dei personaggi" sono state le parole di Skogland.

Vedremo alla fine di questa prima stagione se la scelta di puntare su una durata maggiore avrà pagato! Le premesse, comunque, sembrano ottime: su Rotten Tomatoes The Falcon and the Winter Soldier è già un trionfo.