The Falcon and The Winter Soldier: la regista Kari Skogland sul futuro di Captain America

The Falcon and the Winter Soldier sta finalmente per arrivare su Disney+ e dovrà esplorare il tema dell’eredità dello scudo di Captain America. La regista della serie Kari Skogland ha rivelato che lo show esaminerà davvero se l'idea di Captain America è ancora rilevante oggi, o se forse ormai appartiene al passato.

Quando Steve Rogers è tornato nel 2023 alla fine di Avengers: Endgame, ha passato il suo iconico scudo a Sam Wilson, nella speranza che assumesse il ruolo di Capitan America.

Scoprire che la serie con Sam Wilson (Anthony Mackie) e Bucky Barnes (Sebastian Stan) è intitolata The Falcon and the Winter Soldier potrebbe aver confuso i fan della Marvel, Sam non sta assumendo il titolo di Capitan America come ha fatto nei fumetti?



La regista Kari Skogland ne ha parlato in un’intervista con Murphy's Multiverse.

"L'idea centrale è l’esplorazione della volontà di Sam di assumere o meno il ruolo e ciò che significherà per un uomo di colore portare lo scudo. Qual è l'importanza di Capitan America? C'è un Capitan America che ha più senso? Tutte quelle domande penso fossero molto importanti non solo per discutere, ma per fare una vera esplorazione in una sorta di immersione profonda".



Skogland ha continuato spiegando che The Falcon and the Winter Soldier trae vantaggio dall'essere una serie TV, piuttosto che un film, infatti c’è più tempo per esplorare i personaggi a un livello più profondo.



“Nella serie abbiamo la profondità di questi personaggi che siamo stati in grado di interpretare in uno spazio di 6 ore rispetto a un film. Io lo chiamo il pasto contro lo spuntino ", ha continuato." Sei ore di serie tv è il pasto e il lungometraggio è ora lo spuntino. E c'è un sacco di spazio per gli spuntini, ma adoro i pasti perché non ti senti vincolato dal tempo. Ho davvero cercato opportunità di performance e ho scoperto fin dall'inizio che sarebbe stata una sfida per gli attori trovare quei momenti e tutti erano pronti per fare il loro grande lavoro e lo hanno fatto" ha concluso Skogland.



La durata di The Falcon and the Winter Soldier sembra essere stata rivelata, lo show arriverà su Disney+ il 19 marzo ma intanto potete dare un'occhiata ad un video dietro le quinte di The Falcon and the Winter Soldier.