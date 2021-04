The Falcon and the Winter Soldier, la regista: 'Vogliamo che Sam sia un simbolo'

Di simboli si è parlato tanto, in questi primi cinque episodi di The Falcon and the Winter Soldier, e proprio di simboli ha voluto parlare in una recente intervista la regista dello show Kari Skogland, che è tornata a soffermarsi sull'importanza dei valori rappresentati dal nostro Sam Wilson.

La regista ha voluto riflettere in particolare sul significato del finale dell'episodio 5 di The Falcon and the Winter Soldier, con Sam che finalmente decide di farsi carico del ruolo ereditato da Steve Rogers: "Volevamo che Sam ci mostrasse cosa voglia dire per un uomo nero, dal punto di vista pubblico come da quello privato, ereditare quello che è un simbolo associato storicamente ai bianchi. Sam ci aiuta finalmente a capire che ciò che definiva un eroe ai tempi di Steve Rogers non è ciò che definisce un eroe al giorno d'oggi" ha spiegato Skogland.

Sempre la regista dello show Marvel ha poi proseguito: "È importante aprire questo dibattito, perché quegli ideali associati al sogno americano adesso sono piuttosto fragili e vanno protetti da coloro che, non importa se con le migliori intenzioni, vorrebbero intraprendere sentieri pericolosi e mettere uguaglianza e libertà nel mirino". Vedremo, a questo punto, se il nuovo Cap sarà all'altezza di questo difficile compito! In attesa di saperne di più sul futuro di Sam Wilson, comunque, ecco cosa potrebbe accadere a John Walker nel futuro dell'MCU.