The Falcon and The Winter Soldier: riapre il set di Praga, le riprese sono ripartite

Nei giorni scorsi si parlava del ritorno della troupe di The Falcon and The Winter Soldier sul set di Praga, e oggi sarebbero arrivate le prime conferme: la serie tv di Disney+ con Anthony Mackie e Sebastian Stan ha ripreso la sua produzione europea.

Interrottesi i primi di marzo a causa dell'emergenza COVID, le riprese europee di The Falcon and The Winter Soldier giocavano un ruolo chiave nella produzione dello show, e sarebbe stato effettivamente difficile prescindere da esse (sembrerebbe, ad esempio, che è lì che si trovano le location della dimora di Zemo).

Nella giornata di oggi, dunque, avrebbero ricominciato a girare, dopo l'arrivo degli stuntmen negli scorsi giorni, e i lavori dovrebbero continuare sino al 23 ottobre.

Originariamente, sembravano essere solo 9 i giorni di riprese mancanti nel calendario pre-COVID, ma a seguito dello stop dovuto alla pandemia, ai nuovi protocolli di sicurezza in atto, e ai cambi di sceneggiatura che stati fatti sempre a causa del virus, è probabile che ci sia ora bisogno di più tempo per ultimare il tutto.

Il set di Atlanta, invece, è tornato a vedere l'azione già da diverso tempo, e ci ha fornito anche diversi scatti di Stan, Mackie e colleghi su cui poter chiacchierare e fare teorie.

The Falcon and The Winter Soldier sarebbe dovuto arrivare quest'anno su Disney+, ma al momento non abbiamo nuove informazioni su una nuova possibile data di messa in onda.