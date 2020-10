The Falcon and the Winter Soldier riporterà indietro dei personaggi dai primi film Marvel

Ospite al podcast di Script Apart per parlare del suo coinvolgimento in The Falcon and the Winter Soldier, lo sceneggiatore Derek Kolstad ha svelato alcune importanti anticipazioni sull'attesa serie Disney+ con Anthony Mackie e Sebastian Stan.

"Posso dirvi che torneranno dei personaggi dai primi film Marvel. Li stiamo approfondendo e reinventando in un modo che cambierà la struttura della narrazione", ha spiegato Kolstad, senza però svelare a chi si stesse riferendo.

Parlando dell'importanza dei personaggi secondari, l'autore ha citato un esempio dei fumetti DC: "Crescendo tutti snobbano Robin. Ma Robin è un tipo piuttosto forte, come hanno fatto vedere nei fumetti. Stiamo prendendo dei personaggi secondari per inserirli in ruoli principali, e di conseguenza diventano ancora più fighi. Sono più interessanti. C'è più umanità, più desiderio e più sofferenza, e dovranno fare i conti con chi e cosa sono."

Oltre ai due protagonisti, i Marvel Studios hanno confermato che nella serie riprenderanno i loro ruoli anche Emily VanCamp (Sharon Carter) e Daniel Bruhl (Barone Zemo), entrambi assenti dalla loro ultima apparizione in Captain America: Civil War. Tra le new entry più attese troviamo invece Wyatt Russell, apparso di recente sul set nei panni di U.S. Agent.

Restando in casa Disney+, sembra finalmente tutto pronto per l'arrivo di WandaVision, serie attesa entro fine 2020 che firmerà sia il debutto televisivo della saga che l'inizio della Fase 4 del MCU, visto il rinvio di Black Widow al 2021.