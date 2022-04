The Falcon and the Winter Soldier: ripristinata su Disney Plus la versione senza censure

La scorsa settimana alcuni fan avevano notato che le scene violente di The Falcon and the Winter Soldier apparivano in una forma censurata su Disney+, qualcosa che ha mandato su tutte le furie gli appassionati dello show Marvel. Secondo alcuni aggiornamenti, le censure sarebbero avvenuto a causa di un malfunzionamento del software della Disney.

Passati alcuni giorni, Disney ha ripristinato la versione originale di quelle scene di The Falcon and the Winter Soldier su Disney+.

Sono stati gli spettatori che avevano già visto la serie nel corso del 2021 a scoprire e poi segnalare su Reddit le numerose modifiche apportate su uno in particolare degli episodi, che hanno editato i copiosi segni di violenza – non così insostenibile – di alcune inquadrature. Da allora, diversi post da "prima e dopo" sono apparsi sui social riguardo all’episodio The Power Broker, nel quale si vede il Dottor Nagel ucciso a colpi d’arma da fuoco dal barone Zemo, il cattivo dell'MCU di Daniel Brühl che stringe una difficile alleanza con gli eroi protagonisti dello show.

A commentare immediatamente l'inconveniente occorso alla serie era stato il diretto interessato, l'attore Olli Haaskivi: "Sono felice di sapere che queste mie meravigliose foto hanno avuto molto successo su Internet oggi...". L’attore ha anche aggiunto: "Sì, sono disponibile per ingaggi di modeling, ma non scrivetemi in chat tutti in una volta per favore".

Nessun allarme censura quindi, i fan avevano da subito individuato una possibile causa di questo inconveniente nella concomitanza dell’aggiornamento delle impostazioni di controllo parentale su Disney+. Questo potrebbe aver portato il servizio di streaming, per aggirare il software d’analisi delle immagini per i divieti di età, a ripulire parzialmente la sua libreria esistente, evitando così di perdere spettatori e visualizzazioni fra gli spettatori più giovani.

