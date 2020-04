The Falcon and the Winter Soldier, nessun ritardo per la serie Disney+? Scopriamo perché

Nonostante un calendario cinematografico posticipato di peso a causa della Pandemia di Coronavirus, sembra che le produzioni Disney+ targate Marvel Studios possano arrivare regolarmente come da programma, dato che al momento non ci sono notizie circa dei posticipi di The Falcon and the Winter Soldier, che è la prima di una lunga lista.

I motivi sono prima di tutto da rintracciare in un discorso di forma e distributivo, essendo questi titoli pensati per approdare su di un servizio di streaming digitale che non richiedere assembramenti in sala, con costi di produzione elevati ma mirati proprio alla piattaforma di destinazione. Inoltre c'è il discorso della serializzazione di quelle che vengono definite da tutti come "serie live-action composte come un film lungo sei ore", divise dunque in sei episodi pubblicati settimanalmente sul servizio.



WandaVision, in arrivo in autunno, ha avuto la fortuna di essere più facile e "piccola" da girare, tanto che ne è stata anticipata l'uscita di diversi mesi, al dicembre 2020, e la produzione è riuscita a chiudere la fase di shooting prima dello scoppio della Pandemia. Discorso differente è invece quello da fare proprio su The Falcon and the Winter Soldier, che ha dovuto interrompere in tutta fretta le riprese in Europa dell'Est e fermarsi.



Ma perché Disney non ha comunicato nulla si di un suo eventuale rinvio, dato che la produzione non è ancora finita? Ebbene, ce lo rivela Sebastian Stan in una recente intervista rilasciata all'Hollywood Reporter, dove ha svelato che alla serie mancano ancora "due o tre settimane di riprese" per essere definitivamente conclusa. Questo significa che nonostante i ritardi, lo show è in via di chiusura e la produzione è in grado di velocizzare qualche tempistica per consegnare il progetto in tempo per agosto 2020.



Non è una certezza, ma il calendario parla chiaro e se c'è un momento per decidere un rinvio è questo. Se poi l'emergenza dovesse perdurare in queste condizioni ancora a lungo, sicuramente si dovrebbero prendere misure drastiche, ma da qui a giugno c'è ancora tempo per capire l'evolversi della situazione.