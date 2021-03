The Falcon and The Winter Soldier, torna un villain di Captain America: fan in delirio

Finalmente ha debuttato su Disney+ il primo episodio di The Falcon and The Winter Soldier, l'attesa serie TV dei Marvel Studios con protagonisti Anthony Mackie e Sebastian Stan. E a tenere banco sui social, nelle ultime ore, è stato proprio il ritorno di un certo personaggio nello show.

Come anticipato già dallo stesso interprete Georges St-Pierre, il villain noto come Batroc The Leaper ha fatto il suo ritorno in The Falcon and The Winter Soldier, e non solo: la sua apparizione è avvenuta nella sequenza d'apertura della serie, tracciando un parallelo con i primi momenti di Captain America: The Winter Soldier.

In entrambi le occasioni, infatti, Batroc ha creato dei problemi al nostro protagonista con lo scudo di turno (Steve Rogers nel film, Sam Wilson nello show), tra l'altro a diversi metri da terra. E ancora una volta, la missione ha avuto un esito positivo per l'eroe.

Con un richiamo così ben strutturato, non ci è voluto molto ai fan del MCU per prendere in mano il telefono e commentare su Twitter il ritorno di St-Pierre nel ruolo.

Tra i commenti, tutti piuttosto entusiasti, c'è chi si chiede se sia legittimo essere un fan di Batroc; chi si meraviglia del fatto che il villain non abbia imparato nulla dalle precedenti esperienze; chi è rimasto sorpreso, pur sapendo della sua presenza nella serie, di vedere il personaggio comparire proprio nella season premiere; e chi osserva come un simile parallelo possa essere indice del più grande destino di Sam, non solo come Falcon, ma come prossimo Captain America (dato che per ora sembra aver abbandonato l'idea di raccogliere il testimone, o meglio, lo scudo).

E voi, cosa ne avete pensato del ritorno di Batroc? E del primo episodio di The Falcon and The Winter Soldier? Fateci sapere nei commenti.