The Falcon and The Winter Soldier, rivelata la data di inizio riprese?

"A sinistra!" Sull'attenti, MCU fandom, perchè la data esatta dell'inizio delle riprese di The Falcon and The Winter Soldier, la nuova serie di Disney+, sarebbe stata rivelata.

La notizia arriverebbe da Production Weekly, fonte abituale di news riguardanti i dettagli delle produzioni cinematografiche e televisive.

The Falcon and The Wnter Soldier, nome in codice/working title Tag Team, sarebbe attualmente in fase di pre-produzione, mentre le riprese inizierebbero ufficialmente il 22 ottobre 2019 in quel di Atlanta.

La serie, che verrà girata ai Pinewood Studios, vedrà il ritorno dei migliori amici di Steve Rogers (Chris Evans), Sam Wilson (Anthony Mackie) e Bucky Barnes (Sebastian Stan), oltre che del villain interpretato da Daniel Brühl, Helmut Zemo (di cui qui potete vedere una piccola preview).

Lo show sarà ambientato dopo i fatti di Avengers: Endgame, e dunque vedrà Sam nei panni non solo di Falcon, come da titolo, ma anche del nuovo Captain America, a seguito del passaggio di testimone da parte di Steve. Sarà dunque interessante vedere come si evolverà di conseguenza il personaggio interpretato da Mackie, e quali saranno le dinamiche tra questi e il Soldato d'Inverno interpretato da Stan.

Per l'occasione, inoltre, sono attesi anche diversi ritorni, nonostante finora sia stato confermato ufficialmente solo quello di Brühl.

The Falcon and The Winter Soldier debutterà sulla piattaforma streaming Disney+ negli ultimi mesi del 2020.