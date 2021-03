The Falcon and The Winter Soldier, rivelazione shock sul passato di Captain America

È stato reso disponibile quest'oggi su Disney+ il secondo episodio di The Falcon and The Winter Soldier, e come il precedente, non sono mancati i colpi di scena, in particolare sulla figura di Captain America.

Come anticipato dal finale dell'episodio precedente di The Falcon and The Winter Soldier, c'è un nuovo Captain America in città e si tratta di John Walker, di cui esploriamo le origini proprio in questo episodio.

Ma non è l'unico supersoldato di cui facciamo la conoscenza, e soprattutto, non è l'unico Captain America.

Andando a riprendere ingredienti direttamente dai fumetti Marvel, ma rimescolandoli come al solito in salsa MCU, la nuova serie di Disney+ ha introdotto nell'attuale timeline il personaggio di Isaiah Bradley (interpretato per l'occasione da Carl Lumbly).

Questi ci viene presentato come una conoscenza di Bucky (Sebastian Stan), anche se tra i due ci sono dei trascorsi decisamente poco piacevoli (addirittura veniamo a conoscenza del fatto che in uno scontro con il Soldato d'Inverno, Bradley riuscì a strappargli via metà braccio meccanico), e il loro rapporto non sembra essere migliorato nel tempo.

Ma mentre nei comics Bradley era noto praticamente a tutti nella comunità Afro-americana (sebbene dimenticato dai più), e venne anche ribattezzato Black Captain America, essendo stato soggetto anch'egli al Progetto Rebirth, e avendo raccolto il testimone da Steve Rogers (presunto morto al termine della Seconda Guerra Mondiale), nel MCU scopriamo che è stato tenuto un segreto assoluto dal Governo, tanto che lo stesso Sam (Anthony Mackie) ne ignorava l'esistenza.

Come nella controparte cartacea, tuttavia, le gesta eroiche di Bradley sono state ricompensate con la prigione e continui esperimenti su di lui, e prova un grande rancore nei confronti del governo, degli scienziati, e della "gente del Soldato d'Inverno" (l'HYDRA, come ci tiene a puntualizzare poi lo stesso Bucky).

Per questo non stupisce come si sia rifiutato di fornire informazione al duo protagonista della serie, e come questi abbiano poi dovuto ricorrere a un'altra fonte... Zemo (Daniel Brühl).

Cosa accadrà adesso, però, lo scopriremo nel prossimo episodio di The Falcon and The Winter Soldier.