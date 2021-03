The Falcon and the Winter Soldier, Sam si allena con lo scudo nel nuovo trailer

Neanche il tempo di riprenderci dall'incredibile sbornia collettiva causataci da WandaVision che tocca già riprendere il controllo di noi stessi e ripartire: venerdì prossimo, infatti, esordirà su Disney+ il secondo show del Marvel Cinematic Universe, vale a dire The Falcon and the Winter Soldier.

Alla serie che racconterà le avventure di Sam e Bucky spetta un compito decisamente duro, vale a dire quello di reggere il paragone con un WandaVision che ha letteralmente sconvolto il mondo Marvel: riusciranno i nostri eroi a non deludere le aspettative dopo le incredibili vicende di Westview?

Per scoprirlo non resta che aspettare questi pochi giorni che ci separano dall'esordio della serie: nell'attesa, Marvel ci ha comunque concesso un ulteriore sguardo a questo nuovo capitolo dell'MCU grazie al nuovo trailer rilasciato proprio pochi minuti fa, nel quale vediamo ancora una volta il nostro Sam cercare di prendere confidenza con lo scudo di Captain America (e forse, ad un certo punto, anche prenderne le distanze).

Insomma, l'attesa è ormai agli sgoccioli: quali sono le vostre aspettative anche in virtù di questo nuovo trailer? Fatecelo sapere nei commenti! Kevin Feige, intanto, ha parlato dell'importanza dei protagonisti di The Falcon and the Winter Soldier per l'MCU; secondo Sebastian Stan, invece, per Bucky The Falcon and the Winter Soldier sarà un lungo viaggio interiore.