The Falcon and The Winter Soldier: scopriamo il possibile costume di U.S. Agent

Dopo la conferma che Wyatt Russell sarà U.S. Agent in The Falcon and The Winter Soldier, in molti stanno ipotizzando quale potrebbe essere il suo ruolo nella serie. Un post di Reddit afferma che abbiamo già visto il costume che indosserà questo personaggio.

Da quello che siamo riusciti ad estrapolare fino ad adesso, sembra che lo show seguirà gli avvenimenti successivi ad Avengers: Endgame, con i due protagonisti che dovranno fare i conti con un mondo senza più Capitan America. Insieme a loro sarà presente il personaggio di John Walker, anche se la natura del loro rapporto non è ancora certa. Quello che è certo invece è che il governo americano cercherà un sostituto per il loro supereroe simbolo e sicuramente la prima scelta ricadrà su U.S. Agent.

Riguardo al look del personaggio, secondo l'utente di Reddit LoginB, abbiamo già visto quale sarà il costume che indosserà nel corso delle puntate: si tratta di un concept art per la divisa indossata da Steve Rogers dopo la scelta di non essere più Capitan America in Avengers: Infinty War. Alla fine però non è stata confermata: i Fratelli Russo hanno preferito la versione Nomad del famoso supereroe.

Non ci stupirebbe quindi se una versione simile venisse riutilizzata per il personaggio interpretato da Wyatt Russell, dall'immagine potete vedere anche una certa somiglianza tra il personaggio di Steve Rogers e il look di U.S. Agent nei fumetti.

Non resta che aspettare il 2020 per avere conferme di questo tipo, nel frattempo è stato presentato il cast al completo di The Falcon and The Winter Soldier.