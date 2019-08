The Falcon and The Winter Soldier: Sebastian Stan si allena per le riprese

Sebastian Stan, il Bucky Barnes del Marvel Cinematic Universe, lavora duramente per mantenere la perfetta forma fisica da sfoggiare in scena. Ecco le foto dei suoi allenamenti in vista delle riprese di The Falcon and The Winter Soldier.

Dovremo aspettare ancora un po' per vedere le prime foto dal set di The Falcon and The Winter Soldier, la nuova serie di Disney+, ma questo non significa che non possiamo dare un'occhiata ai suoi preparativi...

E per preparativi qui intendiamo gli allenamenti di uno dei due protagonisti, Sebastian Stan, a.k.a. The Winter Soldier.

La foto di Stan, condivisa da lui stesso su Instagram, è accompagnata da una caption particolarmente candida sul modo in cui l'attore ha cercato di superare "anni di autocritiche e lotte psicologiche" riguardo allo stare bene con il proprio corpo, e non solo:

"Dopo 7 anni con @donsaladino ho approfittato di un giorno sì, mi sono fatto forza e ho finalmente postato questa foto... Ho lavorato assieme a questo tipo attraverso anni di autocritiche e lotte psicologiche che riguardano la [mia] forma fisica e la VITA [in generale], e OGGI mi sono concesso un momento per riconoscere il duro lavoro che abbiamo svolto finora, amico! Ti voglio bene. E grazie. 👊🏻❤️ #donsaladino #drive495 #355movie #marvel #TheFalconAndTheWinterSoldier".

Le parole di Stan hanno trovato grande riscontro e supporto nei commenti, non solo da parte dei fan, ma anche di svariati colleghi, come potete vedere nel post riportato in calce alla notizia.

The Falcon and The Winter Soldier arriverà sulla piattaforma streaming Disney+ nel 2020, dove ritroveremo i personaggi di Stan e Mackie alle prese con le conseguenze degli avvenimenti di Avengers: Endgame.