The Falcon and The Winter Soldier, Sebastian Stan: 'Che bello stare alla larga da Mackie'

Con il fermo alle riprese di The Falcon and The Winter Soldier, i due protagonisti Sebastian Stan e Anthony Mackie sono ognuno a casa propria, al sicuro ben lontani l'uno dall'altro... Per la gioia di Stan.

Hollywood al momento non si muove, e lo stop riguarda ovviamente anche il settore televisivo, con tutte le serie Marvel bloccate a causa dei troppi rischi che comporterebbe continuare a girare nel mezzo di una pandemia.

Per questo Sebastian Stan è attualmente in quarantena in quel di New York, dove - citando testuali parole - è impegnato a "parlare con se stesso" e "tentare di fare qualcosa di produttivo ogni giorno".

Ma uno dei lati positivi della quarantena, se ce ne sono davvero, è per Stan quello di stare alla larga dalla sua co-star di The Falcon and The Winter Soldier Anthony Mackie.

E quando gli viene chiesto se sa qualcosa del prossimo film sugli Avengers, la risposta che segue è questa: "Non so nulla al riguardo. Sono solo un uomo! Dobbiamo portare a termine ancora un paio di missioni prima di poter arrivare anche solo a parlarne. Io ad esempio devo avere a che fare con quest'altra persona. È bello poter avere una pausa dallo stare sempre con lui, Anthony Mackie. Si sta bene, è così tranquillo senza di lui" scherza "Ma dobbiamo ancora affrontare un po' di avventure insieme".

Non sappiamo quando riprenderanno le riprese di The Falcon and The Winter Soldier, ma siamo certi che le avventure non mancheranno, anzi.