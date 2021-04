The Falcon and the Winter Soldier, Sebastian Stan: 'I fan provano ancora ad attivarmi'

Ci sono personaggi che entrano nella vita di un attore in maniera irrevocabile, al punto che quando il malcapitato prova ad uscirne ci pensano i fan a richiamarlo al suo dovere: è il caso di Sebastian Stan, che sembra ormai condannato a non abbandonare mai i panni di Bucky Barnes e del Soldato d'Inverno.

Proprio l'attore, che recentemente ha parlato del prossimo episodio di The Falcon and the Winter Soldier, ha infatti raccontato di venir spesso avvicinato da fan che provano ad attivare il Soldato d'Inverno pronunciando le famose parole chiave.

"Succede piuttosto spesso. Succede nei coffee shop, succede davvero spesso. Ed è sempre molto divertente. È un motivo d'orgoglio, in un certo senso. Sei continuamente coinvolto in questa roba. Certe volte ti capita di dover guardare qualcuno negli occhi e dire: 'No, non divento il Soldato d'Inverno quando dici quelle parole. Puoi continuare a dirle, ma non succederà niente di memorabile'" ha raccontato divertito Stan.

La popolarità del nuovo show in onda in queste settimane su Disney+, d'altronde, non aiuta certo a far calare la popolarità di Bucky Barnes e del suo oscuro passato! Soldato d'Inverno a parte, comunque, Wyatt Russell ha recentemente parlato del futuro del suo Captain America in The Falcon and the Winter Soldier.