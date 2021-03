The Falcon and the Winter Soldier, ecco il secondo episodio su Disney+: trama e durata

Ad una settimana dal debutto su Disney+ di The Falcon and the Winter Soldier, la nuova serie del Marvel Cinematic Universe, è disponibile da stamattina il secondo episodio dello show con protagonisti assoluti due protagonisti dell'MCU come Anthony Mackie nel ruolo di Sam Wilson/Falcon e Sebastian Stan nel ruolo di Bucky Barnes/Soldato d'Inverno

L'episodio è disponibile da stamattina su Disney+. Ecco la trama del secondo episodio, che vede Sam Wilson e Bucky Barnes finalmente riuniti dopo essere stati separati nell'intera prima puntata. A quanto pare il nuovo episodio si sofferma anche su alcuni eventi della première dello show, come l'introduzione del personaggio di John Walker (Wyatt Russell) nei panni di Captain America.



Inoltre ci saranno i ritorni di Sharon Carter (Emily VanCamp) e Helmut Zemo (Daniel Brühl), che appare con la sua caratteristica maschera viola.

L'episodio avrà una durata di 50 minuti.

Per saperne di più sull'episodio precedente potete leggere la nostra recensione del primo episodio di The Falcon and the Winter Soldier.

La serie è stata creata da Malcolm Spellman ed è basata sugli omonimi personaggi del Marvel Cinematic Universe.

Lo show è ambientato sei mesi dopo gli eventi di Avengers: Endgame, quando Sam Wilson e Bucky Barnes collaborano in un'avventura globale che metterà alla prova le loro qualità.

