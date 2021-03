The Falcon and the Winter Soldier, sentite come si vanta Bucky nel nuovo spot della serie

Manca sempre meno all’uscita di The Falcon and the Winter Soldier su Disney+, precisamente una settimana, e l’attesa si fa sempre più snervante per i fan della Marvel anche grazie alla diffusione di nuovi spot televisivi che ci rivelano ulteriori dettagli su ciò che vedremo.

Il pubblico non vede l’ora di rivedere Sam Wilson (Anthony Mackie) e Bucky Barnes (Sebastian Stan) di nuovo in azione. L’ultimo spot televisivo diffuso, che potete trovare in calce alla notizia, presenta un momento divertente in cui Sam si vanta di essere in grado di volare e Bucky risponde: "Io ho un braccio di Vibranio". Possiamo sentire anche una voce fuori campo che dice: "Ehi genitori, una nuova squadra di eroi Marvel sta arrivando su Disney+".

Non ci sorprende sentire Bucky vantarsi del suo braccio di Vibranio, specialmente dopo che in WandaVision, la serie che ha dato il via alla Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, abbiamo scoperto che il corpo in vibranio di Visione valeva ben 3 miliardi di dollari. Forse Rocket aveva capito qualcosa quando ha cercato di rubare il braccio di Bucky in Avengers: Infinity War.



La serie si concentrerà su Sam e Bucky e sarà ambientata poco dopo Avengers: Endgame. Faremo la conoscenza anche di U.S. Agent il cui vero nome è John F. Walker, interpretato da Wyatt Russell, che entrerà in scena per ereditare lo scudo che Steve Rogers aveva lasciato a Sam, anche se quest'ultimo sembra non averlo accettato.



Da domani su Disney+ saranno disponibili anche gli episodi di Marvel Studios: Legends dedicati a Sharon Carter e Helmut Zemo, oltre a quelli dedicati a Sam e Bucky che potete già trovare nel catalogo.

Durante una recente intervista con Total Film, Sebastian Stan ha spiegato come lo spettacolo sarà molto diverso da WandaVision. "Penso che WandaVision sia uno spettacolo davvero interessante, diverso dalla Marvel, ed è tonalmente nel suo mondo. Penso che anche noi siamo tonalmente nel nostro mondo in linea con ciò che sono stati i film di Captain America - The Winter Soldier, Civil War - e quindi penso che seguiamo un approccio molto più terreno e riconoscibile".



Stan ha anche parlato di come stato bello trovare il tempo per sviluppare il suo personaggio insieme a Mackie. "È una continuazione della storia e finalmente abbiamo abbastanza tempo con questi personaggi. Non abbiamo mai avuto la possibilità di capire appieno da dove vengono e di esplorare le loro capacità nei film, farlo adesso è stato davvero bello."



The Falcon and the Winter Soldier debutterà su Disney+ il 19 marzo, nell'attesa potete dare uno sguardo al video dietro le quinte di The Falcon and the Winter Soldier e al modo in cui Sebastian Stan ha festeggiato il compleanno di Bucky Barnes.