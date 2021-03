The Falcon and The Winter Soldier, nella serie approfondiremo le origini di Zemo

Manca davvero pochissimo all'arrivo di The Falcon and The Winter Soldier su Disney+, la nuova serie Marvel che si focalizzerà sui personaggi di Sam Wilson e Bucky Barnes, ma non solo... Al centro della storia troveremo anche uno dei villain più apprezzati del MCU: Baron Zemo.

Come ha raccontato lo sceneggiatore di The Falcon and the Winter Soldier Malcolm Spellman ai microfoni di Comicbook, anche il personaggio interpretato da Daniel Brühl avrà largo spazio all'interno dello show, come d'altronde c'era da aspettarsi viste le premesse.

"È tutto lì, in primo piano" ha spiegato "Ed è divertente, perché come procedevamo con il rendere diverse iterazioni di questa cosa, tutto ciò di cui parlavamo, chi è Zemo, cosa ha fatto in passato per il suo paese, da dove è venuta fuori la maschera, tutto questo è confluito in unica, personale storyline. Quella di un uomo il cui paese, la cui città e la cui famiglia sono stati distrutti dai supereroi che lui vede come i veri cattivi".

Non solo, ma pare anche che Brühl si sia davvero superato nel portare sullo schermo un villain complesso e sfaccettato come Zemo.

"Zemo crede di essere l'eroe in questa serie. E tutto ciò è collegato a qualcosa di davvero personale per lui" continua infatti Spellman"E devo dirvelo, Daniel Brühl... Sapete, Sebastian e Anthony riescono sempre a dare il meglio e anche di più, ma Daniel Brühl qui è stato davvero come se avesse detto 'Ruberò la scena ogni volta che potrò'. È stato incredibile".

The Falcon and The Winter Soldier debutterà venerdì 19 marzo su Disney+.