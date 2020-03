The Falcon and The Winter Soldier: la serie rispetterà la timeline dell'MCU

Il video set di The Falcon and The Winter Soldier ha confermato la cronologia del post-Avengers: Endgame. Le sequenze mostrano dinamiche piene d'azione ed esplosive della prossima serie in programma su Disney+. Le scene sarebbero legate al vertice G20 del 2023, diverso tempo dopo Endgame. Un periodo più lungo rispetto ai film del passato.

Ciò significa che ci saranno nuovi eroi e nuove sfide all'orizzonte. Una delle sfide più grandi sarà l'eredità di Captain America, dopo quello che è successo nel finale di Endgame con Falcon. A riguardo potrebbe avere a che fare John Walker/US Agent, interpretato da Wyatt Russell.

Nel cast, Anthony Mackie sarà Sam Wilson mentre Sebastian Stan torna nel ruolo di Bucky, ovvero il Soldato d'Inverno.



Daniel Bruhl tornerà nel ruolo del Barone Zemo, con l'attrice canadese Emily VanCamp nei panni di Sharon Carter. Kari Skogland dirigerà lo show, con Malcolm Spellman come showrunner.

The Falcon and The Winter Soldier è solo uno dei tanti titoli che il Marvel Cinematic Universe riserverà alla Fase 4, con show tv che debutteranno in massa sull'imminente piattaforma streaming Disney+. Nelle prime clip di The Falcon and The Winter Soldier, vediamo Bucky e U.S. Agent entrare in azione, aumentando l'hype dei fan sulla serie dell'MCU.

Nei giorni scorsi intanto Sebastian Stan ha pubblicato un'immagine in cui mostra come il Soldato d'Inverno si protegge dal Coronavirus.