The Falcon and the Winter Soldier, lo showrunner ammette che Chris Evans poteva tornare

Ad ogni fan della Marvel probabilmente sarebbe piaciuto vedere un cameo di Chris Evans aka Steve Rogers in The Falcon and The Winter Soldier nonostante l’addio dell’attore al personaggio dopo Avengers: Endgame. Ora lo showrunner ha confermato che ci sono state delle discussioni per riportare Evans nel MCU confermando così il suo destino.

Alla fine di The Falcon and the Winter Soldier, Sam Wilson (Anthony Mackie), finalmente è diventato il nuovo Captain America accettando l’eredità dello scudo di Steve, e il recente annuncio del film Captain America 4 ha reso tutti i fan ancora più entusiasti.

Tuttavia, c'è ancora una grossa domanda sul destino di Steve che tutti si pongono: è ancora vivo? Nella serie nessuno ha confermato lo stato di Steve, ma lo hanno definito "andato".

In una recente intervista con Yahoo! Entertainment lo showrunner Malcolm Spellman ha rivelato che c'erano discussioni sul riportare Evans per un cameo:



"Se ne è parlato, credo. Non lo so. Sto dicendo ufficialmente che non lo so", ha scherzato Spellman. Kevin Polowy di Yahoo lo ha incalzato chiedendo: "Stai ufficialmente dicendo che potrebbero aver discusso della questione, ma non sai esattamente di cosa si è parlato?" Spellman ha risposto: "Esattamente", potete vedere la clip in calce alla notizia.



Durante un'altra recente intervista con Inverse, Spellman ha ammesso di non conoscere nemmeno il destino di Steve: "Devo dire la verità. La Marvel non mi ha detto cosa è successo a Steve, quindi siamo stati in grado di scrivere quello che volevamo perché non lo sappiamo. Ci siamo chiesti se Steve fosse sulla luna. È un'ipotesi valida come qualsiasi altra cosa perché non mi hanno detto nulla", ha spiegato Spellman.



Captain America 4 sarà scritto da Spellman, che ha firmato per scrivere la sceneggiatura con Dalan Musson. Ci sono già voci secondo cui Chris Evans potrebbe tornare nei panni di Steve Rogers e si spera che il film risponda una volta per tutte alla domanda su ciò che ne è stato di lui.

