The Falcon and the Winter Soldier: lo showrunner parla del ritorno di Rhodey/War Machine

Il creatore di The Falcon and the Winter Soldier nonché showrunner Malcolm Spellman ha parlato a lungo del ritorno del personaggio di Rhodey/War Machine nella nuova serie appena iniziata su Disney+ ma non ha potuto rivelare se nei prossimi cinque episodi i due membri superstiti degli Avengers si riuniranno mai sul campo di battaglia.

Rhodey/War Machine appare infatti fin dal primo episodio di The Falcon and the Winter Soldier, lo vediamo dialogare con Sam Wilson dopo la cerimonia tenuta in onore di Steve Rogers e dello scudo di Captain America mentre viene riposto in una bacheca celebrativa (salvo poi fare un'altra fine al termine dell'episodio stesso). Oggi è stato diffuso in streaming il secondo episodio di The Falcon and the Winter Soldier e quindi potete scoprire cosa ha avuto da dire Spellman sul ritorno di Don Cheadle nei panni del personaggio, che lo ricordiamo è presente nel Marvel Cinematic Universe fin dal primo Iron Man (anche se in quel film era interpretato da Terrence Howard).

"Non posso dire nulla di più sul ritorno di Rhodey, ma diavolo siamo stati emozionantissimi. Sapevamo ci sarebbero stati alcuni momenti della serie cui il pubblico avrebbe reagito. In particolare le persone di colore, sarà proprio un affare tra loro - ha detto Spellman parlando del dialogo tra Rhodey e Sam Wilson. "Era una delle cose che tutti noi aveva richiesto - la Writer's Room era per la maggior parte composta da persone di colore - dovevamo avere quel momento".

Lo showrunner ha spiegato: "Questo perché sappiamo che Rhodey e Sam Wilson sono quelli che più spesso si sono sentiti messi da parte, sono i due a capo della sicurezza quando gli altri vanno a fare shopping, no? Noi presumiamo che negli spazi tra tutti quei film loro due si chiamano tutto il tempo. E il modo in cui li hanno interpretati, lo potete percepire, supera di gran lunga quello che immaginavamo".

Sulle nostre pagine potete già leggere la recensione del secondo episodio di The Falcon and the Winter Soldier.