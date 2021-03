The Falcon and the Winter Soldier, lo showrunner: 'Saranno tempi duri per il nuovo Cap'

Sostituire un personaggio iconico come Captain America è un compito ai limiti dell'impossibile: se n'è reso conto praticamente subito il nostro Sam Wilson e, stando a quanto leggiamo, è destinato a rendersene conto anche Johnny Walker, l'ultima new entry del Marvel Cinematic Universe.

Il personaggio annunciato nei mesi scorsi (qui, a tal proposito, trovate un nostro approfondimento sul nuovo Captain America) e presentato nel corso di questo primo episodio dello show è chiamato a ricoprire un ruolo chiave nel futuro prossimo dell'MCU e, stando a quanto dichiarato dallo showrunner Malcolm Spellman, ad attenderlo ci sono tempi tutt'altro che facili.

"John Walker sta per immergersi in una realtà in cui il Paese e la vita, in generale, lo sfideranno al punto tale da sconvolgere e rendere inutile ogni suo privilegio. La verità è che la vita non è giusta e il dare sempre il meglio e il fare sempre ciò che è giusto non ti assicura che il viaggio vada sempre liscio. Quindi sì, John Walker dovrà attraversare dei tempi piuttosto duri come essere umano" ha spiegato Spellman.

Non resta che attendere i prossimi episodi per scoprire quanto l'America saprà rendere la vita impossibile al nostro John! Dopo il primo episodio della serie, intanto, The Falcon and the Winter Soldier è già un successo su Rotten Tomatoes.