The Falcon and the Winter Soldier, la showrunner smentisce: 'Bucky non è bisessuale'

I livelli di follia collettiva generati da WandaVision saranno sicuramente lontani, ma The Falcon and the Winter Soldier ha comunque saputo regalare ai fan un bel po' di argomenti di discussione, come ogni buon prodotto Marvel che si rispetti: la sessualità di Bucky, ad esempio.

Già, perché mentre qualcuno s'interroga sul nome che adotterà il nostro dopo The Falcon and the Winter Soldier, qualcun altro ha intravisto in uno degli episodi dello show un dettaglio che lascerebbe pensare ad un Soldato d'Inverno bisessuale: stiamo parlando, nella fattispecie, delle immagini che Bucky si ritrova davanti scorrendo i profili di un'app di dating (le tigri, ad esempio, pare siano solitamente associate a personaggi maschili).

Ma quanto c'è di vero in tutto ciò? Stando alla showrunner Kari Skogland assolutamente nulla: "L'abbiamo pensata semplicemente come un segno del suo rapporto complicato con i nostri tempi, è semplicemente confuso. Non dimentichiamo che si tratta di un uomo di 106 anni. È semplicemente confuso da tutto il meccanismo" ha spiegato Skogland.

Fate anche voi parte dei fan incuriositi dall'orientamento sessuale di Bucky o pensate che, in ogni caso, sarebbe stato un dettaglio ininfluente ai fini della crescita del personaggio? Diteci la vostra nei commenti! Ecco, intanto, tutto ciò che sappiamo sull'entrata in scena del nuovo Captain America.