The Falcon and the Winter Soldier, Spider-Man aiuta Cap nella nuova fan-art

Sam e Bucky hanno dovuto fare gli straordinari nel corso di The Falcon and the Winter Soldier, non avendo ricevuto una mano da nessun altro membro degli Avengers: i nostri hanno saputo cavarsela egregiamente, ma tutto sommato non pensiamo avrebbero disdegnato un piccolo aiuto da parte di qualche collega, non trovate?

Già nei giorni scorsi qualcuno si era chiesto come mai Spider-Man e Doctor Strange non fossero intervenuti durante lo scontro finale contro Karli Morgenthau e soci, trovandosi solitamente entrambi dalle parti di New York. Qualche fan ha dunque pensato di porre rimedio a questa mancanza di collaborazione tra supereroi.

In una nuova fan-art di The Falcon and the Winter Soldier vediamo infatti proprio il nostro Peter Parker far squadra con il nuovo Captain America, componendo un duo che siamo piuttosto sicuri vedremo in azione a breve sul grande schermo con i prossimi sviluppi del Marvel Cinematic Universe.

C'è da dire, comunque, che i due protagonisti dello show dispongono ormai di un'intesa difficile da ricreare con qualunque altro membro della gang: questa non ci sembra però una scusa valida per disertare senza neanche mandare un messaggio di scuse! Collaborazioni a parte, intanto, vediamo che collegamento c'è tra un personaggio di The Falcon and the Winter Soldier e Martin Luther King.