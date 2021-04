The Falcon And The Winter Soldier, spiegate le origini del siero del super soldato

The Falcon and the Winter Soldier deve rispondere ad alcune domande nel corso dei suoi sei episodi ma ad una di queste domande l’episodio tre ha risposto: da dove viene il nuovo siero del supersoldato? Nei primi due episodi abbiamo fatto la conoscenza dei Flag Smashers, un gruppo anarchico potenziato che combatte per un "mondo senza confini".

I leader dei Flag Smashers, Karli Morgenthau (Erin Kellyman), Dovich (Desmond Chiam), Gigi (Dani Deetté), DeeDee (Indya Bussey) e Nico (Noah Mills) hanno tutti dimostrato di aver ricevuto un nuovo siero del Supersoldato, ma come hanno fatto?



Dopo aver liberato il barone Zemo (Daniel Brühl) dalla prigione, Bucky Barnes (Sebastian Stan) e Sam Wilson (Anthony Mackie) si recano a Madripoor per incontrare un criminale di nome Selby che sa da dove proviene il nuovo siero.



Si scopre che il Capitan America di colore che abbiamo incontrato nel secondo episodio, Isaiah Bradley (Carl Lumbly), è stato fin troppo preciso quando ha affermato che era stato usato come cavia dal governo degli Stati Uniti e dall'HYDRA. In effetti, sono state entrambe le fazioni a rilasciare questo nuovo siero: il dottor Wilfred Nagel (Olli Haaskivi) è stato reclutato dall'HYDRA dopo il fallimento del Winter Soldier Program, e dopo la caduta dell'HYDRA è stato incaricato dalla CIA di finire il lavoro. Analizzando il DNA di Isaiah Bradley, Nagel ha raggiunto quell'obiettivo.



Sfortunatamente per lui però è diventato polvere dopo lo Snap di Thanos proprio quando aveva raggiunto un siero migliore di quello di Erskine, che non richiede macchine per lavorare o alterare radicalmente il soggetto in una massa voluminosa.

Il suo lavoro fu dimenticato per cinque anni fino a quando il Blip non lo riportò indietro, e da allora l'interesse per il suo lavoro era diminuito. Il misterioso Power Broker ha finanziato il trasferimento di Nagel a Madripoor, dove è stato prodotto il nuovo siero. La sfortuna ha colpito di nuovo Nagley quando Karli Morgenthau rubò le venti fiale di Super Soldier Serum per aiutare a far progredire i Flag Smasher.



La serie non lascia che la potenziale minaccia (e le teorie dei fan) sul Super Soldier Serum del Dr.Nagel vada troppo oltre: Zemo uccide Nagel per fermare il flusso di super soldati. Tuttavia, il nuovo siero è ancora là fuori e possono essere creati più potenziali nuovi superumani, senza contare che anche il sangue di Isaiah Bradley è ancora della partita.



Scoprite chi è il personaggio che compare alla fine del terzo episodio di The Falcon and The Winter Soldier e guardate la nostra videorecensione del terzo episodio di The Falcon and The Winter Soldier.