The Falcon and the Winter Soldier spiegherà l'ingresso di Luke Cage nell'MCU?

Uno dei dettagli svelati nel secondo episodio di The Falcon and the Winter Soldier riguarda un nuovo personaggio appena introdotto nella storyline dello show disponibile su Disney+, con protagonisti Anthony Mackie nel ruolo di Sam Wilson/Falcon e Sebastian Stan nei panni di Bucky Barnes/Soldato d'Inverno. Si tratta di una scena breve ma importante.

Non proseguite nella lettura della news se non avete ancora visto il secondo episodio di The Falcon and the Winter Soldier.



La serie vede accanto Sam Wilson e Bucky Barnes; parlando dello show Sebastian Stan sostiene di non poter competere con Anthony Mackie. Nell'episodio compare Carl Lumbly nei panni di Isaiah Bradley, una figura relativamente minore ma comunque importante nella storia dei fumetti Marvel. Secondo una teoria lo sviluppo della trama di The Falcon and the Winter Soldier potrebbe gettare le basi per l'ingresso di Luke Cage nell'MCU.

"Nel suo show Netflix, Cage era un uomo nero imprigionato e sottoposto ad un test, che alla fine gli ha conferito dei poteri. A quanto pare, la nuova origine di Luke Cage per i Marvel Studios sarà in qualche modo collegata a quella di Bradley nell'utilizzo del siero dei super soldati" ha dichiarato Mickey Sutton.

Anche Comicbook crede a quest'ipotesi:"Bradley ha ricevuto una versione del Super Soldier Serum, trasformandolo in una risorsa americana utilizzata nella guerra di Corea. Sebbene la sua origine nei fumetti differisca leggermente dal punto di vista temporale da ciò che vediamo nello show, tutto il resto rimane in gran parte intatto. Fu imprigionato ingiustamente e successivamente sperimentato dal governo degli Stati Uniti".



