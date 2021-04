The Falcon and The Winter Soldier, la splendida Madripoor in questo nuovo poster

Alla vigilia del quarto episodio di The Falcon and The Winter Soldier possiamo dare un'occhiata al nuovissimo poster appena diffuso dall'account ufficiale della serie.

Il terzo episodio di The Falcon and The Winter Soldier intitolato Power Broker ci ha condotto nella frenetica location di Madripoor, isola su cui regna l'illegalità e teatro di tanti eventi chiave dei fumetti e delle serie animate Marvel (non che sia stata da meno anche in versione live-action, con tutto quello che è accaduto in meno di un'ora la scorsa settimana).

Per questo era una scelta tanto logica quanto pittoresca quella di inserirla tra i soggetti del nuovo poster dello show che, come ogni settimana, ricorda il precedente episodio anticipando contemporaneamente quello a venire: "'Per questo andremo a Madripoor'. Date un'occhiata al quarto poster della serie ispirata a The Falcon and The Winter Soldier realizzato dall'artista @tracieching @DisneyPlus #FalconAndWinterSoldier".

Il quarto episodio di The Falcon and The Winter Soldier sarà disponibile domani a partire dalle ore 9.00 del mattino su Disney+, e a giudicare da come si è concluso quello precedente, i nostri eroi (+ Zemo) dovranno vedersela con un avversario piuttosto temibile. Cosa accadrà secondo voi?

Lo scopriremo solo tra qualche ora, ma nel frattempo vi lasciamo con la incredibilmente versatile Zemo Dance.