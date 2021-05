The Falcon and the Winter Soldier: la stagione 2 si farà o no?

La Fase 4 del Marvel Cinematic Universe è ormai iniziata con WandaVision e ora che anche i sei episodi di The Falcon and the Winter Soldier sono stati pubblicati su Disney+ e che Sam Wilson (Anthony Mackie) è ufficialmente il nuovo Captain America il futuro è più che mai intricato ma ricco di possibilità.

Questi nuovi spettacoli Marvel fanno interamente parte, a differenza di Agents of Shield e quelli di Netflix, del MCU quindi questo significa che eventuali seconde stagioni sono una possibilità concreta intrecciandosi con i prossimi progetti cinematografici e televisivi.

WandaVision però è il tipo di storia per cui una seconda stagione non avrebbe molto senso ma per The Falcon and the Winter Soldier il discorso è diverso. Il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige sembrava più ottimista riguardo a una potenziale seconda stagione.

“È una domanda divertente ed è una domanda che ovviamente ci viene posta molto di più in televisione. Ci siamo davvero avvicinati come facciamo con i film: faremo meglio a rendere la stagione fantastica, perché non saremo in grado di farne un'altra", ha detto Feige a marzo durante una conferenza stampa virtuale. "Ma se potessimo farne un’altra, ci sono sicuramente delle idee."

Tutto ciò che è accaduto in The Falcon and the Winter Soldier avrà ovviamente conseguenze nel MCU, ha detto Feige. "I personaggi di Bucky e Sam sono essenziali per il MCU, qualunque cosa attraversino potrebbe e dovrebbe avere un impatto sul MCU", ha concluso.



Proprio alla fine dell’ultimo episodio scopriamo che il titolo The Falcon and the Winter Soldier sarà sostituito dal nuovo titolo per un’eventuale seconda stagione, che sarà: Captain America and The Winter Soldier.



Mentre una seconda stagione non è stata ancora stata annunciata, il nuovo titolo e le grandi rivelazioni che si sono susseguite dopo la fine dello show sembrano dare il via a un altro capitolo per Mackie e Sebastian Stan.



La Marvel ha molte serie tv in arrivo su Disney+, e allo stato attuale tutto è confermato solo per una stagione, proprio come WandaVision.

Tuttavia, è stato rivelato che alcuni spettacoli avranno una seconda stagione, anche se non si sa quali saranno, e il presidente Kevin Feige ha detto che alcune idee per la seconda stagione di The Falcon and The Winter Soldier sono state discusse.



Non è una garanzia che ciò accada, ma essendo stato un altro successo in termini di spettatori per il servizio di streaming, c'è una ragionevole possibilità di vedere una seconda stagione prima o poi.



Malcolm Spellman, lo showrunner principale di The Falcon and the Winter Soldier, ha poi detto a EW che lo show avrebbe creato più progetti MCU.



Basti pensare alla scena post-crediti in cui Sam mantiene la sua promessa a Sharon Carter (Emily VanCamp ) e convince il governo degli Stati Uniti a concederle il perdono. Quello che Sam non sa è che lei è Power Broker.



Anche Val, alias Julia Louis-Dreyfus nel ruolo della contessa Valentina Allegra de la Fontaine, ha fatto un'apparizione in una scena in cui vediamo John Walker (Wyatt Russell) diventare U.S. Agent. Inoltre Helmut Zemo (Daniel Bruhl) potrebbe essere rinchiuso in prigione ma è ancora pericoloso.



Aggiungendo intrighi alla vicenda un quarto film di Captain America è ufficialmente in produzione perciò possiamo aspettarci davvero di tutto a questo punto e non dare niente per scontato. Vi lasciamo con la nostra recensione di The Falcon and The Winter Soldier in attesa di novità riguardo alla seconda stagione!