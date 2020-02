The Falcon and The Winter Soldier: Stan e Mackie danno consigli per San Valentino

Love is in the air.... Anche per i supereroi. Questo San Valentino, se non sapete come comportarvi con il vostro partner o la persona che vi piace, potete sempre provare ad ascoltare i consigli degli esperti: i protagonisti di The Falcon and The Winter Soldier, Sebastian Stan e Anthony Mackie.

"Questo San Valentino, ecco un paio di cosigli da un paio di tizi" attacca Sebastian.

"Regola numero 1: Assicuratevi sempre di essere voi a fare il regalo, invece di riceverlo. Questo fa di voi una brava persona" segue Mackie.

"Regola numero 2: siate voi stessi. Sempre e per sempre. Con tutti" aggiunge Stan.

"Ricordatevi sempre, sempre la prima regola" ribadisce poi Anthony, tirando fuori la classica dinamica di sana competitività tra i due.

"Tenete sempre a mente la seconda" ribatte Stan.

"Anche la seconda effettivamente ha cuore" ammette Mackie alla fine.

"Alla fine, bisogna essere in due per far funzionare le cose" termina Stan, non prima di aggiungere un sonoro "F**k"!

Insomma, i soliti burloni...



La piattaforma streaming Disney+ arriverà in Italia il 24 marzo, mentre The Falcon and The Winter Soldier farà il suo debutto nel mese di agosto. Durante il SuperBowl, i Marvel Studios ci hanno una piccola anticipazione di ciò che ci aspetta con un teaser delle serie Marvel in uscita quest'anno.