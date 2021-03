Sebastian Stan un giovane Luke Skywalker, il sogno diventerà realtà? Parla l'attore

Sebastian Stan, star di The Falcon and the Winter Soldier, è al centro di alcune speculazioni mediatiche che lo vorrebbero protagonista di un nuovo progetto di Star Wars con protagonista il giovane Luke Skywalker. Nel corso di un'intervista è stato chiesto a Stan se le voci che circolano su Internet siano vere oppure no.

Anche Mark Hamill sembra favorevole a questa possibilità. Ma ecco le parole di Sebastian Stan:"Sì, beh... Se Mark Hamill mi chiama personalmente per dirmi che si sente incline a condividere questo ruolo con me, ci crederò. Fino ad allora, non crederò a niente" ha dichiarato Stan.



Sebastian Stan è chiaramente un volto importante nel marchio Disney's Entertainment ma al momento è soprattutto impegnato nella nuova serie tv del Marvel Cinematic Universe, The Falcon and the Winter Soldier, al fianco di Anthony Mackie. Nell'MCU, Stan interpreta Bucky Barnes/Soldato d'Inverno. Nei giorni scorsi Stan ha spiegato in cosa sia diverso The Falcon and the Winter Soldier da WandaVision.

In questo momento il franchise di Star Wars è in rapida espansione lungo una linea temporale completamente nuova dopo la fine della saga degli Skywalker.

Il finale della seconda stagione di The Mandalorian ha permesso a Mark Hamill di essere per un attimo un Luke più giovane, ma nel caso dovessero essere programmate più storie del giovane Luke è normale che debba essere effettuato un casting ad hoc. E chissà che non possa essere proprio Sebastian Stan il prescelto.



