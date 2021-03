The Falcon and the Winter Soldier, le star di WandaVision mandano un messaggio!

Elizabeth Olsen e Paul Bettany hanno mandato un messaggio bizzarro ai colleghi di The Falcon and the Winter Soldier, pronti a debuttare su Disney+. Il video messaggio inviato da Olsen e Bettany a Anthony Mackie e Sebastian Stan ha attirato l'attenzione dei fan, che dopo WandaVision non vedono l'ora di appassionarsi ad un'altra serie Marvel.

Prima di leggere la nostra recensione del primo episodio di The Falcon and the Winter Soldier date uno sguardo al messaggio inviato tra colleghi del Marvel Cinematic Universe.

"Ciao Anthony, Sebastian e l'intero cast di The Falcon and the Winter Soldier" esordisce Olsen. Bettany prosegue:"Siamo così entusiasti di vedervi insieme nel miglior team Marvel mai visto. Certo, dopo che io e Lizzie vi abbiamo fatto strada".

Elizabeth Olsen ha ripreso la parola:"Aspetta, cosa intendi per aver fatto strada? Siamo ancora qui, sai? E siamo ancora una squadra... ".



Paul Bettany ha ribattuto:"Certo che lo siamo, lo siamo! Siamo noi? Ma lo siamo?" L'interprete di Visione allude a ciò che è accaduto nel finale e Olsen infatti risponde che non dovrebbe condividere uno spoiler.

Paul Bettany ha placato le risate con un ulteriore commento riferendosi a Anthony Mackie:"Beh, una delle cose... in realtà un paio di cose che amo del tuo personaggio è la sua umiltà. Il fatto che non attiri mai l'attenzione su di te". Oggi è il gran giorno: avete controllato a che ora esce The Falcon and the Winter Soldier?



Nel frattempo scoprite tutto quello che Elizabeth Olsen e Paul Bettany hanno detto a Anthony Mackie e Sebastian Stan nel video in fondo alla news.