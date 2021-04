The Falcon and the Winter Soldier, e se Steve Rogers fosse veramente sulla Luna?

I sei episodi che compongono la prima stagione di The Falcon and the Winter Soldier sono ufficialmente disponibili in streaming ma non ci hanno ancora rivelato cosa sia successo a Steve Rogers dopo il finale di Avengers: Endgame, quindi dobbiamo porci la domanda: e se Capitan America fosse effettivamente sulla luna?

C'è una teoria del complotto nell'universo cinematografico Marvel che dice che Steve Rogers (Chris Evans) è sulla luna. Ne sentiamo parlare per la prima volta nel pilot di The Falcon and The Winter Soldier da Joaquin Torres (Danny Ramirez), e Sam Wilson (Anthony Mackie) respinge rapidamente l'idea. Ma se fosse davvero così?



Se una serie con Sam e Bucky Barnes (Sebastian Stan) non ha spiegato cosa è successo a Rogers, l'MCU spiegherà mai se l'ex Avengers è ancora vivo?



Sebbene l'MCU sia iniziato in gran parte con eroi legati alla Terra, il franchise si è preso il tempo di esplorare lentamente il cosmo attraverso opere come Guardiani della Galassia e Captain Marvel. I fan sono stati introdotti a razze aliene come Kree e Skrull, tra gli altri, e sappiamo, grazie a WandaVision, che esiste un'organizzazione governativa che lavora nello spazio chiamata SWORD.



Spider-Man: Far From Home ci ha messo al corrente che Nick Fury (Samuel L. Jackson) era di stanza a bordo di quella che sembrava essere un'astronave Skrull da qualche parte fuori dal pianeta, quindi cosa succederebbe se Rogers stesse aiutando un vecchio amico nelle sue missioni spaziali?



In The Falcon and The Winter Soldier è stato fatto di tutto per non dire mai che Rogers fosse morto, ma piuttosto che se n'era “andato”. Forse non hanno mai detto che è morto perché semplicemente non è morto, ed è andato lontano dal pianeta Terra per lavorare in una base SWORD sulla luna?



La Marvel ha scelto di giocare con il finale di Rogers per una serie di motivi, in primo luogo era necessario rimuovere Captain America dall'equazione altrimenti non ci sarebbe stato il conflitto principale utilizzato dallo spettacolo in sei episodi riguardo la sua eredità. Ma anche se Rogers è stato rimosso dall'equazione, ciò non significa necessariamente che sia morto.



Tutto questo potrebbe anche servire come potenziale trama per l'eventuale ritorno di Chris Evans, visto che Captain America 4 è in fase di sviluppo con Sam Wilson nel ruolo principale, ma secondo quanto riferito ci sarebbe ancora un progetto con protagonista Evans in lavorazione che potrebbe segnare il ritorno di Rogers in un futuro non così lontano.



