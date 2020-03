The Falcon and The Winter Soldier, stop alle riprese europee per rischio Coronavirus

Si ferma momentaneamente la produzione della serie tv di Disney+ The Falcon and The Winter Soldier, le cui riprese europee sono state interrotte a causa dell'emergenza Coronavirus. Il cast tornerà ad Atlanta per terminare di girare.

Sam e Bucky erano arrivati in Europa solo qualche giorno fa, ma dovranno ripartire prima del previsto.

Disney ha infatti deciso di sospendere le riprese della serie, attualmente di stanza a Praga, in Repubblica Ceca, a causa della crescente preoccupazione sulla diffusione del Coronavirus e delle misure di prevenzione adottate nel paese (scuole chiuse, restrizioni sui viaggi e sugli eventi organizzati).

Ma pare che questo sia solo uno stop momentaneo, e che la produzione continuerà normalmente una volta di ritorno negli States. Al cast sarebbe stato infatti detto in giornata di fare le valigie e dirigersi ad Atlanta, dove si trova il set dello show e dove sono state girate la maggior parte delle scene finora.

Questa non è la prma produzione che deve fermarsi per ia del virus: ad essere state interrotte anche le riprese italiane di Mission: Impossible 7, mentre quelle in programma nei prossimi mesi sempre nel nostro paese del film Red Notice con The Rock non si terranno più.

The Falcon and The Winter Soldier debutterà su Disney+ nel mese di agosto.