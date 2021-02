The Falcon and the Winter Soldier, svelata l'identità del personaggio di Erin Kellyman

The Falcon and the Winter Soldier è la prossima serie in uscita su Disney+ che amplierà il Marvel Cinematic Universe e lo farà anche grazie ad alcuni personaggi inediti che apriranno nuovi scenari interessanti per i fan della Marvel.

The Illuminerdi riporta che Erin Kellyman interpreterà Karli Morgenthau nella serie e questo conferma i rumors che la volevano come Flag Smasher.

Nei fumetti il vero nome di Flag-Smasher è Karl Morgenthau, leader di un'organizzazione antinazionalista che finirà per scontrarsi con Captain America. Ma ora sembra che il MCU stia dando una svolta alla faccenda trasformando Morgenthau e la società ULTIMATUM, il cui acronimo è "The Underground Liberated Totally Integrated Mobile Army To Unite Mankind" in una rete di persone che si oppongono alla leadership nazionalista con a capo Karli Morgenthau.



Vedremo quale ruolo giocheranno Flag-Smasher e il suo esercito nelle macchinazioni di Zemo in The Falcon and the Winter Soldier.



"Nel corso dei 23 film, abbiamo messo insieme un elenco di attori straordinari e registi di talento, e siamo entusiasti di continuare a lavorare con queste persone per raccontare storie nuove e di lunga durata in modi che non abbiamo mai fatto prima", ha detto il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige durante la presentazione del servizio di streaming Disney+."Questi programmi avranno lo stesso livello di qualità che ci si aspetta dai Marvel Studios, e ne trarremo vantaggio e libertà creativa che Disney+ offre esplorando il Marvel Cinematic Universe, con i nostri personaggi preferiti in più episodi".



Sicuramente i fan non vedono l'ora di sapere come sarà sviluppata The Falcon and the Winter Soldier che debutterà su Disney+ il 19 marzo 2021. Intanto vi segnaliamo che The Falcon and the Winter Soldier sarà vietata ai minori di 16 anni e che Anthony Mackie non ha mai detto di essere il nuovo Captain America. C'è decisamente molta carne al fuoco e non ci resta che attendere per saperne di più.