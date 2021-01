The Falcon and the Winter Soldier svelerà chi sarà il nuovo Captain America

Entro la fine della serie di sei episodi The Falcon and the Winter Soldier, il Marvel Cinematic Universe avrà il suo nuovo Captain America. La domanda è stata posta alla fine di Avengers: Endgame quando Steve Rogers cede il mantello e lo scudo di Captain America a Sam Wilson (Anthony Mackie).

Nonostante questa pesante eredità, Mackie ha detto che altri potenziali successori includono Bucky Barnes (Sebastian Stan) e John Walker (Wyatt Russell), alias U.S. Agent.



"Alla fine di Endgame, Sam non ha accettato lo scudo. Se ricordi, ha detto a Steve, 'Non sembra giusto, perché lo scudo è tuo'", ha detto Mackie al The Rich Eisen Show. "Quindi The Falcon and the Winter Soldier è un lungo modo per capire chi sarà Capitan America, dove andrà a finire lo scudo e se quel soprannome tornerà."



Mackie ci suggerisce che una mancanza di fughe di notizie significa che "non sai chi sarà Captain America" in The Falcon e Winter Soldier.

"È interessante scoprire cosa succede nello show perché molte persone dicono, 'Oh, tu sei Capitan America' e io rispondo 'Non è vero'", ha detto recentemente Mackie al podcast Lights Camera Barstool. Anche se un action figure di Sam ci ha rivelato il suo look nella serie e ci lascia proprio pensare che Falcon sarà il nuovo Captain America.



Mackie inoltre non era convinto del progetto The Falcon and the Winter Soldier che arriverà venerdì 19 marzo solo su Disney+.