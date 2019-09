The Falcon and the Winter Soldier svelerà nuovi dettagli su Sharon Carter

Sharon Carter è uno di quei personaggi secondari del Marvel Cinematic Universe sui quali c'è sicuramente ancora molto da raccontare: stando a quanto anticipato ora dai protagonisti di The Falcon and the Winter Soldier, sembra proprio che la serie Disney+ le dedicherà un bel po' di spazio.

La serie prenderà luogo, com'è ormai noto, dopo le vicende di Avengers: Endgame che videro il passaggio di testimone (e scudo) da Steve Rogers a Sam Wilson. Nei vari episodi verranno quindi approfonditi vari aspetti del passato e del presente di Sam e Bucky, e a quanto pare la nipote di Peggy Carter (che avevamo lasciato in Captain America: Civil War, dopo quell'inaspettato bacio con Cap) giocherà un ruolo piuttosto importante nelle vicende narrate.

"Ovviamente andremo a scoprire dov'è stata Sharon per tutto questo tempo, visto che è stata sempre sulla via della fuga" ha confermato Emily Van Camp, seguita a ruota da Sebastian Stan: "Sto ancora pensando a quel bacio, cerco ancora di capacitarmene. Sono davvero impaziente di sapere cos'è accaduto a Sharon e soprattutto chi sia John Walker, penso sarà piuttosto divertente".

Secondo quanto dichiarato dagli addetti ai lavori The Falcon and the Winter Soldier è stata pesantemente influenzata dallo stile di John Wick. La serie dovrebbe poi presentarci per la prima volta Sam Wilson nei panni di Captain America, ma l'attore nega di averne provato il costume.